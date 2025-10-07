A Parigi mentre il governo va in fumo scoppia un vero incendio

Quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parigi, 7 ott. (askanews) - Solo una coincidenza, sebbene simbolica, a modo suo. Fiamme e una densa nube grigia si alzano da un veicolo in Rue de Varenne a Parigi, vicino alla sede del governo a Palazzo Matignon, dove rischia di andare in fumo l'ultimo tentativo del Primo Ministro uscente Sébastien Lecornu di formare una coalizione. Il non ancora 40enne premier in pectore stava incontrando nella mattina i leader del partito, i funzionari della coalizione di governo e i presidenti di entrambe le Camere del Parlamento per "negoziati finali". Rue de Varenne, elegante strada dal VII arrondissement, ospita anche altri edifici governativi nonché l'Ambasciata d'Italia, nel Palazzo de La Rochefoucauld-Doudeauville L'incendio, secondo i media francesi non era di natura dolosa ed è stato domato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

a parigi mentre il governo va in fumo scoppia un vero incendio

© Quotidiano.net - A Parigi, mentre il governo va in fumo, scoppia un vero incendio

In questa notizia si parla di: parigi - governo

Il governo getta acqua sul fuoco: nessuna crisi con Parigi. Ma Tajani punge Salvini: "Le parole violente sono inutili"

Salvini in Francia piace più di Macron. E ora a Parigi trema pure il governo

Lega, grave attacco da Francia, a Parigi governo in crisi

parigi mentre governo fumoA Parigi, mentre il governo va in fumo, scoppia un vero incendio - Fiamme e una densa nube grigia si alzano da un veicolo in Rue de Varenne a Parigi, vicino alla sede del governo a Palaz ... Da quotidiano.net

Auto esplode vicino alla residenza del Primo Ministro francese: cresce la tensione a Parigi dopo la caduta del governo - Nessuna vittima, ma Parigi è in allerta dopo la caduta del governo. Riporta la7.it

Cerca Video su questo argomento: Parigi Mentre Governo Fumo