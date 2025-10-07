A Parigi è ricascato il governo lezioni per i riformatori italiani

Il terzo governo nominato da Emmanuel Macron dopo le elezioni anticipate dell’anno scorso, convocate per uscire da una situazione di stallo con l’unico risultato di aggravarla, è caduto ieri, dopo appena 836 minuti di vita, nel giorno in cui avrebbe dovuto presentarsi al parlamento. «Dopo lo scioglimento del giugno 2024 – scrive le Monde – i tempi della politica hanno subito una brusca accelerazione, sfidando le leggi della fisica. E anche quelle della logica». Il presidente ha chiesto comunque al primo ministro dimissionario, Sébastien Lecornu, di provare ancora per quarantotto ore a riallacciare le fila del negoziato con i partiti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - A Parigi è ricascato il governo, lezioni per i riformatori italiani

