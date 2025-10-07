A Palazzo Petrucci serata omaggio per don Alfonso Iaccarino nel segno della solidarietà

A Palazzo Petrucci, l'iconico locale di Eduardo Trotta a Posillipo, serata scintillante di stelle per l' "Omaggio a don Alfonso Iaccarino" nel segno della solidarietà. La serata organizzata infatti nell'ambito delle iniziative per sostenere Fondazione Telethon che da BNP Paribas porta avanti da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

