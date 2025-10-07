A Palazzo Petrucci serata omaggio per don Alfonso Iaccarino nel segno della solidarietà
A Palazzo Petrucci, l'iconico locale di Eduardo Trotta a Posillipo, serata scintillante di stelle per l' "Omaggio a don Alfonso Iaccarino" nel segno della solidarietà. La serata organizzata infatti nell'ambito delle iniziative per sostenere Fondazione Telethon che da BNP Paribas porta avanti da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: palazzo - petrucci
Spiagge a Napoli, il progetto di Palazzo Petrucci: «Beach club a Posillipo»
SSCN - Napoli-Sporting, Pranzo Uefa a Palazzo Petrucci, ospiti omaggiati con l’opera “Amma faticà chiù assaje”, di Antonio Nocera https://ift.tt/jv5Xrfs - X Vai su X
Il bello del calcio show. Geolier · COME VUOI. La magia sta per ricominciare! Abbiamo presentato la nuova stagione de Il Bello del Calcio nella splendida cornice di Palazzo Petrucci. Tradizione e innovazione si incontrano, tra volti conosciuti e grandi novità tr - facebook.com Vai su Facebook
A Napoli una serata omaggio dedicata a Goffredo Fofi - Napoli rende omaggio a Goffredo Fofi, l'intellettuale nato a Gubbio il 15 aprile del 1937 e scomparso a Roma lo scorso 11 luglio all'età di 88 anni. Scrive ansa.it