A Nicole Kidman il divorzio da Keith Urban potrebbe costare 11 milioni di dollari per la cocaine clause Ecco di che si tratta

Ilfattoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una clausola prematrimoniale impensabile renderà probabilmente molto ricco Keith Urban. Si chiama “cocaine clause” e farebbe parte di un documento che Nicole Kidman e Urban hanno firmato nel 2006 prima di sposarsi. In pratica Urban, noto allora come tossicodipendente e alcolista senza freni, ha guadagnato 600mila dollari per ogni anno trascorso da marito sobrio. La presenza di questa insolita e singolare clausola è apparsa sui tabloid nelle ultime ore dopo la clamorosa separazione tra Kidman e Urban voluta dall’attrice di Eyes wide shut. A conti fatti, dopo 19 anni di nozze, e la richiesta di divorzio depositata dalla star di Hollywood Urban strapperebbe un assegno da circa 11 milioni i dollari, in quanto la sua disintossicazione sarebbe stata certificata dai medici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a nicole kidman il divorzio da keith urban potrebbe costare 11 milioni di dollari per la cocaine clause ecco di che si tratta

© Ilfattoquotidiano.it - A Nicole Kidman il divorzio da Keith Urban potrebbe costare 11 milioni di dollari per la “cocaine clause”. Ecco di che si tratta

In questa notizia si parla di: nicole - kidman

Nicole Kidman condivide un video esclusivo dal set di Practical Magic 2

Nicole Kidman pubblica il primo video dal set di Practical Magic 2

Nicole Kidman e Sandra Bullock insieme nel primo video di Amori & Incantesimi 2: "Le streghe sono tornate"

nicole kidman divorzio keithNicole Kidman, Keith Urban guadagnerà milioni dal divorzio grazie alla «clausola cocaina»: il "premio" per la sobrietà - La fine del matrimonio tra Nicole Kidman e Keith Urban potrebbe valere al cantante un bel gruzzolo. Si legge su msn.com

nicole kidman divorzio keithNicole Kidman alle sfilate dopo il divorzio: niente revenge dress, è chic in camicia bianca e jeans - Ieri sera a Parigi si è tenuta la sfilata di Chanel e tra gli ospiti c'era anche Nicole Kidman, apparsa in pubblico dopo il divorzio da Keith Urban ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Nicole Kidman Divorzio Keith