A Nicole Kidman il divorzio da Keith Urban potrebbe costare 11 milioni di dollari per la cocaine clause Ecco di che si tratta
Una clausola prematrimoniale impensabile renderà probabilmente molto ricco Keith Urban. Si chiama “cocaine clause” e farebbe parte di un documento che Nicole Kidman e Urban hanno firmato nel 2006 prima di sposarsi. In pratica Urban, noto allora come tossicodipendente e alcolista senza freni, ha guadagnato 600mila dollari per ogni anno trascorso da marito sobrio. La presenza di questa insolita e singolare clausola è apparsa sui tabloid nelle ultime ore dopo la clamorosa separazione tra Kidman e Urban voluta dall’attrice di Eyes wide shut. A conti fatti, dopo 19 anni di nozze, e la richiesta di divorzio depositata dalla star di Hollywood Urban strapperebbe un assegno da circa 11 milioni i dollari, in quanto la sua disintossicazione sarebbe stata certificata dai medici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
