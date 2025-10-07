A Morro d' Alba nasce Biblioteatriamo | il laboratorio teatrale per bambini e ragazzi

A Morro d’Alba, parte oggi, martedì 7 ottobre, BiblioTeatriamo il laboratorio di teatro dedicato a bambine e bambini. Un’opportunità unica per avvicinare i bambini al teatro in modo ludico e coinvolgente. Il piccolo borgo marchigiano, immerso fra colline coltivate a vigneti e famoso per il suo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Morro d'Alba, tra scorci e passeggiate di fine estate con l'arte di Carlo Cecchi - C'è tempo fino al 5 ottobre per visitare la mostra dell'artista, padre della transavanguardia, allestita all'auditorium Santa Teleucania ... Scrive msn.com

Morro d'Alba, un chilo di hashish dentro la borsa frigo: l’operaio insospettabile era un corriere - MORRO D’ALBA Aveva sistemato dieci panetti di hashish in una borsa frigo, appoggiata sul sedile anteriore del passeggero della sua auto, come fosse banalmente la spesa e non un chilo di “fumo”. Da corriereadriatico.it