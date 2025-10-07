A Monza chi abbatte un albero dovrà piantarne uno nuovo e deve prendersene cura
Monza sempre più green: se un cittadino abbatte un albero nella sua proprietà privata ne deve piantumare uno nel suo giardino o in uno spazio pubblico. Così prevede il nuovo regolamento delle aree verdi in città che è stato approvato ieri sera in consiglio comunale con 23 voti favorevoli e 6. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Dalla Regione oltre 2,5 milioni di euro per abbattere le liste d'attesa a Monza e Brianza Lo ha stabilito la Regione pronta a rivolgersi anche al privato accreditato
A Monza nasce il "Bosco dei piloti": Domenicali pianta il primo albero - Stefano Domenicali ha piantato il primo albero: a Monza è nato così il Bosco dei Piloti, vicino alla variante Ascari. Da sportmediaset.mediaset.it