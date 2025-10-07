A Monza chi abbatte un albero dovrà piantarne uno nuovo e deve prendersene cura

Monzatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza sempre più green: se un cittadino abbatte un albero nella sua proprietà privata ne deve piantumare uno nel suo giardino o in uno spazio pubblico. Così prevede il nuovo regolamento delle aree verdi in città che è stato approvato ieri sera in consiglio comunale con 23 voti favorevoli e 6. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

