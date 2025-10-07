A Milano è apparso un murale che commemora le vittime del 7 ottobre
Un nuovo murale dello street artist aleXsandro Palombo è apparso a Milano in occasione del 7 ottobre, per ricordare la strage compiuta da Hamas due anni fa. L'opera si intitola ‘October 7, the hostages’ ed è dedicato alla famiglia Bibas rapita nel kibbutz Nir Oz. Il murale è stato collocato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: milano - apparso
"NO AL TIFO DI PROFESSIONE, CHE RESTI DI PASSIONE" ? Questo quanto apparso a Fuorigrotta prima di Napoli-Genoa: possibile attacco alla Milano Ultras dopo i già presenti 'Ultras NO Business' #SSCNapoli #CurvaA #CurvaB - X Vai su X
Occupata l’università Statale di Milano: nella mattinata del 2 ottobre è apparso uno striscione con la scritta “Blocchiamo tutto”. Gli studenti dichiarano di essere pronti allo sciopero generale. Vai su Facebook
A Milano un murale per Alan Kurdi: simbolo dramma dei migranti - Una lunga striscia di colori che richiamano il mare e il ricordo di un bimbo di soli tre anni diventato simbolo dieci anni fa della tragedia dei migranti. Lo riporta ilgiorno.it
A Milano un murale per Alan Kurdi, simbolo dramma dei migranti - Milano dedica un murale al ricordo di Alan Kurdi, il bambino siriano trovato morto nel settembre del 2015 sulla spiaggia della cittadina turca di Bodrum dopo il naufragio del gommone su cui, insieme ... Secondo ansa.it