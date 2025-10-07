A Milano è apparso un murale che commemora le vittime del 7 ottobre

Un nuovo murale dello street artist aleXsandro Palombo è apparso a Milano in occasione del 7 ottobre, per ricordare la strage compiuta da Hamas due anni fa. L'opera si intitola ‘October 7, the hostages’ ed è dedicato alla famiglia Bibas rapita nel kibbutz Nir Oz. Il murale è stato collocato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

