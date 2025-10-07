A Milano c' è una nuova pista ciclabile
I lavori non sono ancora terminati (si concluderanno a dicembre), ma è stato aperto il primo tratto della pista ciclabile di via Salomone a Milano. La bike lane attualmente corre da via Dione Cassio fino a piazza Ovidio.L’intervento nasce dalle richieste del Municipio 4, dei residenti e dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Il boom dei Data center: l’hinterland di Milano nuova terra promessa dell’economia digitale
Boggi Milano accelera negli USA: nuova partnership strategica con Bloomingdale’s.
Segrate diventa Porta Est di Milano con la nuova stazione ma la battaglia per la M4 non si ferma
Ramy Elgaml, serve una nuova perizia: i pm chiedono un parere terzo sulla dinamica della morte
Nicole Milano nuova collezione Nicole by Pronovias Aspetta te! #sposa #Sposa2026 #romasposa #roma #emporiosposibygiò #noicimettiamoilcuore
Atletica, Milano ha una nuova stella: brilla la 13enne Lydia Ghizzoni. «Ricorda il fenomeno Battocletti» - Il preparatore Rondelli: «È il maggior talento femminile che abbia allenato. Si legge su msn.com