A Messina si spendono in media 700 euro per assicurare un' auto
Il premio medio per assicurare un’auto in Sicilia ad agosto 2025 è stato pari a 666,24 euro, in aumento, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it - Assicurazione.it*, del 6,2% su base annua. L’incremento annuale registrato nella regione è il quarto più alto d’Italia.“Dopo i primi segnali positivi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
L'ACR Messina esalta Fumagalli: "700 volte uniCo". È il più presente di sempre in C - Il portiere dell'ACR Messina Ermanno Fumagalli nell'ultimo turno di campionato ha tagliato un prestigioso traguardo come quello delle 700 gare giocate da professionista in carriera. Scrive m.tuttomercatoweb.com