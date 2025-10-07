A Manoppello c’è Fortuna la cicogna bianca che passeggia per le strade del paese

Ilpescara.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dallo scorso sabato 4 ottobre passeggia per le strade e le piazze di Manoppello scalo una cicogna bianca, che ha attirato già molta attenzion. Lo fa sapere il comune di Manoppello a seguito delle tante segnalazioni arrivate dai cittadini e per il cospicuo numero di immagini diffuse sui social.La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: manoppello - fortuna

manoppello c8217232 fortuna cicognaA Manoppello c’è Fortuna, la cicogna bianca che passeggia per le strade del paese - La cicogna, che è stata ribattezzata Fortuna da alcuni cittadini, è confidente ma non è bene avvicinarla: potrebbe reagire, se avvertisse minaccia di pericolo ... Segnala ilpescara.it

Cerca Video su questo argomento: Manoppello C8217232 Fortuna Cicogna