A Manchester la Conservative Party Conference nel segno delle due priorità | Più forti i confini più solida l’economia

Sulla facciata del centro congressi di Manchester, dove si è tenuta la Conservative Party Conference, campeggia la scritta: “ Stronger Border, Stronger Economy ”. Più forti i confini, più solida l’economia. Uno slogan che riassume il filo conduttore dei lavori dei conservatori britannici, guidati dalla leader Kemi Badenoch, e si ispira alla linea italiana di Giorgia Meloni: sicurezza e crescita come pilastri della stessa visione di governo. “Il Regno Unito dice stop all’immigrazione incontrollata”. Nel suo discorso di apertura, Badenoch ha dichiarato che il Regno Unito è “irrevocabilmente impegnato a lasciare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Echr) ”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

