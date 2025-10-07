A Manchester la Conservative Party Conference nel segno delle due priorità | Più forti i confini più solida l’economia
Sulla facciata del centro congressi di Manchester, dove si è tenuta la Conservative Party Conference, campeggia la scritta: “ Stronger Border, Stronger Economy ”. Più forti i confini, più solida l’economia. Uno slogan che riassume il filo conduttore dei lavori dei conservatori britannici, guidati dalla leader Kemi Badenoch, e si ispira alla linea italiana di Giorgia Meloni: sicurezza e crescita come pilastri della stessa visione di governo. “Il Regno Unito dice stop all’immigrazione incontrollata”. Nel suo discorso di apertura, Badenoch ha dichiarato che il Regno Unito è “irrevocabilmente impegnato a lasciare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Echr) ”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Insights into the Conservative Party's law and order agenda - Nella vivace città di Manchester, la conferenza del Partito Conservatore ha registrato un grande fermento mentre partecipanti come Sat e Anne condividono le loro riflessioni sui colloqui notturni. Scrive notizie.it
Conservative Party conference: A quieter affair amid claims of irrelevance - With Reform's rising popularity and Labour's parliamentary majority, this year's Conservative Party conference has felt a more subdued affair. uk.news.yahoo.com scrive