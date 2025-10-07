A Malta è scattato il Main EPT Nel mentre successo per Calderone
L'action sull'isola è davvero frenetica con tanti tornei che finiscono e altri che partono. Nel day 1A del main event EPT bene Paolo Boi. Calderone porta a tre i successi italiani con il trionfo nell'hyper turbo. L'Open si è concluso invece con un primo posto made in England. Miglior azzurro De Bonis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
