"Oggi a Livorno un convegno di Forza Italia è stato ostacolato con violenza da un’azione vergognosa. Offro la mia solidarietà a tutti a gli ospiti sindacalisti della Cisl e della Confsal, al direttore generale dell’Inail e tutti i militanti di Forza Italia. Sono stati minacciati, strattonati, hanno sputato loro addosso, ci sono state bombe carta per impedire loro di entrare in un albergo, di partecipare a una semplice riunione politica. Siamo a livelli incredibili: è un attacco alla libertà di riunione, alle più semplici libertà politiche. Davvero voglio esprimere la mia solidarietà a tutte le persone che sono entrate nella sala nonostante le minacce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Livorno sputi e bombe carta al convegno. Tajani: "Non ci facciamo intimorire"