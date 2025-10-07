A Ledro in Trentino le finali delle Golden Trail World Series

Appuntamento dal 9 al 12 ottobre per ammirare da vicino i grandi campioni della corsa su sentieri. Ammessi al via anche 300 amatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Appuntamento dal 9 al 12 ottobre per ammirare da vicino i grandi campioni della corsa su sentieri. Ammessi al via anche 300 amatori - Dal 9 al 12 ottobre a Ledro si possono ammirare i grandi campioni della corsa su sentieri nelle finali delle Golden Trail World Series 2025.

