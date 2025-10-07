A knight of the seven kingdoms | primo poster dello spin-off di Game of Thrones

Le produzioni legate all'universo di Game of Thrones continuano a espandersi, nonostante la cancellazione della serie sequel con Kit Harington. Attualmente sono in fase di sviluppo diversi spin-off, tra cui il progetto A Knight of the Seven Kingdoms, che promette di approfondire nuove narrazioni ambientate nel mondo creato da George R.R. Martin. Questo articolo fornisce un aggiornamento sulle ultime novità riguardanti questa produzione e i dettagli relativi alla sua realizzazione. stato attuale delle produzioni spin-off di game of thrones. fine delle riprese e prime immagini ufficiali. Le riprese di A Knight of the Seven Kingdoms si sono concluse all'inizio del 2025 a Belfast, in Irlanda del Nord.

In questa notizia si parla di: knight - seven

