Due anni desiderando che il 7 ottobre non fosse mai successo. Due anni di un lungo 8 ottobre: genocidio, sfollamento, cancellazione dei nostri ricordi e della nostra identità di palestinesi. Due anni in cui la strada per tornare a casa è diventata un viaggio di sfollamento – da un rifugio all’altro e da una tenda all’altra – fino a quando sono finita in esilio, scoprendo un mondo che non avevo mai conosciuto nei 24 anni trascorsi sotto assedio a Gaza. Due anni di code per il cibo e l’acqua, di attacchi aerei che hanno raso al suolo case, quartieri, paesi, città, scuole e università della Striscia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Gaza ci hanno tolto case e dignità. Due anni a desiderare che il 7 ottobre non fosse mai successo. Ora in Italia per raccontare la Palestina e il mio popolo”