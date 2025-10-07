A Gaza ci hanno tolto case e dignità Due anni a desiderare che il 7 ottobre non fosse mai successo Ora in Italia per raccontare la Palestina e il mio popolo
Due anni desiderando che il 7 ottobre non fosse mai successo. Due anni di un lungo 8 ottobre: genocidio, sfollamento, cancellazione dei nostri ricordi e della nostra identità di palestinesi. Due anni in cui la strada per tornare a casa è diventata un viaggio di sfollamento – da un rifugio all’altro e da una tenda all’altra – fino a quando sono finita in esilio, scoprendo un mondo che non avevo mai conosciuto nei 24 anni trascorsi sotto assedio a Gaza. Due anni di code per il cibo e l’acqua, di attacchi aerei che hanno raso al suolo case, quartieri, paesi, città, scuole e università della Striscia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: gaza - tolto
Gaza news oggi, in Israele arriva Rubio. Ex comandante Idf: “Oltre 200 mila palestinesi morti o feriti. Abbiamo tolto i guanti fin dall’inizio”
Scuderi, una delle "eroine" della flotilla, racconta le torture subite: “Mi hanno tolto l’igienizzante e la crema solare”. Altro che Gaza, gli aiuti, etc. il dramma è la skincare violata. #Flotilla #Gaza #Isarele #zuppadiporro - X Vai su X
Il piano di Trump su Gaza piace ai leader dell'Ue. Le reazioni, l'entusiasmo, l'incognita. Il presidente americano ha tolto gli stati europei da un doppio imbarazzo. Di David Carretta Vai su Facebook
Dario Crippa: “Felice di essere a casa. Grazie alla Flotilla gli occhi del mondo su Gaza” - Il 25enne attivista bergamasco: "Sono stati giorni difficili: ci svegliavano di notte puntandoci i Kalashnikov. Si legge su bergamonews.it
Gaza, l’attesa tra le macerie: «Vogliamo l’accordo, non ne possiamo più» - Quella di Gaza è un’attesa straziante, passata tra il rumore delle bombe e il fumo che si alza tra le macerie e gli ultimi palazzi rimasti in piedi. Secondo ilmessaggero.it