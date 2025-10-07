A Fondi la Fiera di Sant’Onorato patrono della città

Compere tra le bancarelle, eventi culturali, donazioni benefiche e celebrazioni religiose: questo e molto altro la Fiera di SantOnorato che torna puntuale a Fondi in occasione delle celebrazioni del santo patrono.Dall’8 all’11 ottobre tante iniziative oltre alla festa vera e propria.Si parte. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

