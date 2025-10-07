A Fagnigola la Festa della Birra Molto più di un semplice momento di svago
La comunità di Fagnigola si prepara a celebrare una delle sue tradizioni più attese: la Festa della Birra, l'appuntamento organizzato con passione e dedizione dalla Pro Loco Fagnigola. L'evento si terrà nel weekend del 10 e 11 ottobre e promette due serate all'insegna del divertimento, della. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Cindy & The Rock History – Festa della birra – Fagnigola: Festa della birra 2025 al #chioscobaraonda Venerdì 10 ottobreCINDY & THE ROCK HISTORYSiete pronti a scatenarvi al suono delle chitarre!? Questa è la serata perfetta per tirare fuori l'anima da r
