A Contesse un nuovo campo di calcetto via libera alla gara d' appalto
Contesse avrà un nuovo campo di calcetto. Il Comune ha dato il via alla gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dell'impianto previsto in via Del Carmine. Verranno investiti 110mila euro grazie ai fondi della Democrazia Partecipata del 2024. Gli interventi, ha detto il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: contesse - nuovo
Dal 25 ottobre al 6 gennaio al Palazzo delle Contesse di Mel una mostra dedicata alle grafiche del maestro viennese - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo campo da calcetto. Padiglione può sorridere - "Un investimento di 70mila euro per il Comune con intervento già iniziato oltre un anno fa per il nuovo manto in erba sintetica, poi in ... Si legge su ilrestodelcarlino.it