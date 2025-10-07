A Como rinasce Turanda l’opera dimenticata di Antonio Bazzini

Il Conservatorio di Como presenta il primo allestimento in tempi moderni dell’opera ispirata alla commedia di Carlo Gozzi A più di centocinquant’anni dalla sua prima e unica rappresentazione al Teatro alla Scala nel 1867, torna finalmente alla luce Turanda, l’unica opera teatrale di Antonio Bazzini, compositore e violinista bresciano, maestro di Giacomo Puccini e figura . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - A Como rinasce Turanda, l’opera dimenticata di Antonio Bazzini

In questa notizia si parla di: como - rinasce

A Como rinasce il Moto Club Vigili del Fuoco

Due gemelle sarde ritrovano la madre in Cile dopo 46 anni: «È stato come rinascere» - X Vai su X

Gian Paolo Lunghi ci racconta come rinasce Saporepontino 4.0 Gian Paolo Lunghi Il Focarile Remigio Messina #food #agropontino #restaurant #ristorazione #ciboitaliano #SaporiItaliani #ristoranteitaliano #vini #lazio #vinidellazio #pubblicità #officinaanimat Vai su Facebook

Conservatorio di Como, nuovo presidente e il ritorno di Turanda - Il Conservatorio di Como ha annunciato questa mattina, in conferenza stampa, due novità di grande rilievo: la nomina del nuovo presidente e il progetto artistico- Segnala ciaocomo.it