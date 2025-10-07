A Como rinasce Turanda l’opera dimenticata di Antonio Bazzini

Il Conservatorio di Como presenta il primo allestimento in tempi moderni dell’opera ispirata alla commedia di Carlo Gozzi A più di centocinquant’anni dalla sua prima e unica rappresentazione al Teatro alla Scala nel 1867, torna finalmente alla luce Turanda, l’unica opera teatrale di Antonio Bazzini, compositore e violinista bresciano, maestro di Giacomo Puccini e figura . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

