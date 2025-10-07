A che ora inizia e a che ora finisce il Grande Fratello su Canale 5?. Grande Fratello 2025 è ufficialmente iniziato il 29 settembre su Canale 5, con la conduzione di Simona Ventura per la prima volta nella storia del reality. Quest’anno il programma celebra il suo 25° anniversario tornando alle origini: concorrenti NIP, ovvero persone comuni, e una durata più contenuta di 100 giorni, con finale previsto per gennaio 2026. Condotto da Simona Ventura. Con lei, in studio, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. La formula è leggermente cambiata rispetto al passato, ma a che ora finisce il Grande Fratello 2025? Ecco l’orario di inizio e di fine trasmissione. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

© Spettacoloitaliano.it - A che ora finisce il Grande Fratello 2025: orario di inizio e fine del programma