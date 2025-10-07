A Castrocaro una due giorni dedicata alla più antica cultura albanese in Italia
A Terra del Sole, nel fine settimana, torna la seconda edizione della rassegna “Il Mosaico delle Minoranze in Italia”, l'iniziativa dedicata alla cultura albanese “Arbëreshë”. Anche quest'anno gli eventi, nati dalla collaborazione fra l'Associazione forlivese No.Vi.Art e il Comune termale, con il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
