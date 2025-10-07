A Castelfiorentino la mostra Robert Doisneau il fotografo poeta

Firenzetoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono fotografie che entrano nel nostro immaginario collettivo e non ne escono più, perché sanno condensare un tempo, un sentimento, un’intera epoca. Tra queste, “Il Bacio” di Robert Doisneau occupa un posto unico: lo scatto che ha raccontato al mondo la rinascita di Parigi dopo le ombre della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: castelfiorentino - mostra

A Castelfiorentino in mostra Robert Doisneau: il poeta con la macchina fotografica - La mostra “Robert Doisneau, il fotografo poeta” è in programma fino al 6 gennaio 2026 negli spazi del Centro Culturale CAMBIO ... Riporta intoscana.it

castelfiorentino mostra robert doisneauCastelfiorentino celebra Robert Doisneau: il viaggio nel Novecento del fotografo poeta - Fino al 6 gennaio 2026 nel Centro Culturale Cambio l'omaggio a un maestro del Novecento, ma anche un invito a riscoprire la poesia ... Si legge su intoscana.it

Cerca Video su questo argomento: Castelfiorentino Mostra Robert Doisneau