A Casalanguida la scuola primaria cambia volto | i lavori per l’ampliamento FOTO
A Casalanguida al via il progetto dell’ultimo lotto dei lavori di ampliamento della scuola primaria “On. Remo Gaspari”. Il progetto è stato presentato alla presenza dell’amministrazione comunale, della dirigente scolastica Aida Marrone, dei tecnici e dei rappresentanti dell’impresa esecutrice. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
