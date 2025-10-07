A Cantù su una Panda rubata con le chiavi di un’altra auto ritrovata grazie al Gps | guai per un 19enne

A Cantù, i carabinieri hanno denunciato un 19enne di origini nordafricane, residente ad Alessandria, per ricettazione, porto ingiustificato di armi e violazione del foglio di via obbligatorio.Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno fermato il giovane mentre si trovava. 🔗 Leggi su Quicomo.it