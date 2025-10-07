A Ca' Vendramin Calergi torna il Fiet il festival del turismo enogastronomico
È stata presentata questa mattina a Ca’ Farsetti, alla presenza dell’assessore alle attività produttive Sebastiano Costalonga, la quinta edizione del FIET - Festival Internazionale dell’Enogastronomia e del Turismo. L’evento, in programma a Venezia dal 18 al 20 ottobre 2025, avrà come cornice. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: vendramin - calergi
Presentata a Ca’ Farsetti la quinta edizione del FIET – Festival Internazionale dell’Enogastronomia e del Turismo! L’evento, in programma a #Venezia dal 18 al 20 ottobre 2025 nella prestigiosa cornice di Ca’ Vendramin Calergi, riunirà professionisti, azie - X Vai su X
SAVE THE DATE: 18 - 19 - 20 Ottobre Ca’ Vendramin Calergi #venezia sede storica del Casinò di Venezia Manca pochissimo alla 5° edizione del @venetoontheroad FIET “ ”, evento d - facebook.com Vai su Facebook
A Ca' Vendramin Calergi torna il Fiet, il festival del turismo enogastronomico - Arrivato alla quinta edizione, mette insieme conferenze, tavole rotonde ed esperienze, con istituzioni e aziende a confronto. Secondo veneziatoday.it