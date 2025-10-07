A Bulgarnò aspettiamo i Velo Ok il traffico è aumentato e non di poco
Scrive una residente: “Sicurezza stradale un tema che investe anche la frazione di Bulgarnò. Da tempo segnaliamo il problema all’amministrazione comunale ma nessuno si è mai mosso. Attraverso il quartiere con carta bianca erano stati richiesti i velo ok, progetto autorizzato ma che non ha visto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: bulgarn - aspettiamo
I giovani dei nostri oratori tornano in scena con una nuova grande avventura teatrale! Vi aspettiamo al Teatro Pax di Lurate Caccivio per la commedia musicale “Sette Spose per Sette Fratelli”. Sabato 18 ottobre ore 21:00 Domenica 19 ottobre ore 15:30 - facebook.com Vai su Facebook
"A Bulgarnò aspettiamo i Velo Ok, il traffico è aumentato e non di poco" - Scrive una residente: “Sicurezza stradale un tema che investe anche la frazione di Bulgarnò. Segnala cesenatoday.it
Ok in Lombardia a mozione sul velo, bocciato emendamento di FdI - Dopo un pomeriggio di trattative, la mozione della Lega contro il velo islamico negli edifici pubblici passa al Consiglio regionale della Lombardia ma con dei distinguo e con due emendamenti, uno di ... Secondo ansa.it