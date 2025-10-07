A Bulgarnò aspettiamo i Velo Ok il traffico è aumentato e non di poco

Cesenatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scrive una residente: “Sicurezza stradale un tema che investe anche la frazione di Bulgarnò. Da tempo segnaliamo il problema all’amministrazione comunale ma nessuno si è mai mosso. Attraverso il quartiere con carta bianca erano stati richiesti i velo ok, progetto autorizzato ma che non ha visto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bulgarn - aspettiamo

bulgarn242 aspettiamo velo ok"A Bulgarnò aspettiamo i Velo Ok, il traffico è aumentato e non di poco" - Scrive una residente: “Sicurezza stradale un tema che investe anche la frazione di Bulgarnò. Segnala cesenatoday.it

Ok in Lombardia a mozione sul velo, bocciato emendamento di FdI - Dopo un pomeriggio di trattative, la mozione della Lega contro il velo islamico negli edifici pubblici passa al Consiglio regionale della Lombardia ma con dei distinguo e con due emendamenti, uno di ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Bulgarn242 Aspettiamo Velo Ok