A Bollate niente più furgoni e autocarri in piattaforma ecologica

Ilnotiziario.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bollate non si potrà più entrare in piattaforma ecologica con furgoni o autocarri, se non di aziende di smaltimento rifiuti con apposito formulario. Dal 27 ottobre 2025 a Bollate entrano in vigore nuove regole per la Piattaforma Ecologica di Via Pace. Verranno applicate le disposizioni  del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

