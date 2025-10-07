A Bari torna LUV Fiera l' evento dedicato all' uva da tavola

Dal 20 al 22 ottobre 2026 torna a Bari alla Fiera del Levante l’atteso appuntamento con LUV Fiera un evento unico in Europa, pensato per celebrare e raccontare una delle eccellenze più straordinarie del Mediterraneo: l’uva da tavola.Dopo l’esordio del 2024, che ha consacrato LUV come primo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

