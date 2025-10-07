A 21 mesi scappa di casa e finisce in strada Non era la prima volta | denunciata mamma di Quistello
Quistello (Mantova), 7 ottobre 2025 – A nemmeno due anni si trovava fuori casa, per strada. Da solo. Sfuggito al controllo della mamma. Il problema è che non era nemmeno la prima volta che la madre, che aveva l’obbligo di custodia e vigilanza sul figlio, perdesse le sue tracce in casa. L’ennesimo episodio si è verificato alcuni giorni fa e i Carabinieri della Stazione di Borgo Mantovano sono intervenuti, ancora una volta, poiché il bambino di 21 mesi si trovava sulla pubblica via, mettendo a repentaglio la sua incolumità e quella altrui. Dopo l’ennesimo intervento i carabinieri di Borgo Mantovano hanno denunciato la madre 39nne residente a Quistello, ritenuta responsabile in ipotesi accusatoria di abbandono di minore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: mesi - scappa
Accoltella il coinquilino a Milano e poi scappa: 29enne arrestato tre mesi dopo in Spagna
Scappa dopo la condanna a otto anni e quattro mesi di carcere: 46enne arrestato a Carignano
Truffa a Bolzano, consulente bancario scappa con 20 milioni dei clienti: non si trova da 8 mesi
Secondo alcuni testimoni, l'auto pirata è scappata a tutta velocità. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale. Non si tratta di un caso isolato, sono diversi gli episodi registrati negli ultimi mesi. - facebook.com Vai su Facebook
Scappa con il trolley di un turista inglese a Malpensa, 8 mesi di carcere e 300mila € di multa per un 35enne #in evidenza - X Vai su X