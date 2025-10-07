Quistello (Mantova), 7 ottobre 2025 – A nemmeno due anni si trovava fuori casa, per strada. Da solo. Sfuggito al controllo della mamma. Il problema è che non era nemmeno la prima volta che la madre, che aveva l’obbligo di custodia e vigilanza sul figlio, perdesse le sue tracce in casa. L’ennesimo episodio si è verificato alcuni giorni fa e i Carabinieri della Stazione di Borgo Mantovano sono intervenuti, ancora una volta, poiché il bambino di 21 mesi si trovava sulla pubblica via, mettendo a repentaglio la sua incolumità e quella altrui. Dopo l’ennesimo intervento i carabinieri di Borgo Mantovano hanno denunciato la madre 39nne residente a Quistello, ritenuta responsabile in ipotesi accusatoria di abbandono di minore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A 21 mesi scappa di casa e finisce in strada. Non era la prima volta: denunciata mamma di Quistello