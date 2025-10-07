92enne uccide la moglie 88enne a coltellate e poi si getta dalla finestra a Castelfranco Emilia
Omicidio suicidio a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Un uomo di 92 anni ha ucciso la moglie 88enne prima di togliersi la vita, gettandosi da una finestra. La vittima è stata accoltellata. Il cadavere è stato trovato all’interno di un’abitazione, la stessa da dove l’uomo si è lanciato nel vuoto, in via Saietti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco (per aprire la porta) ed i sanitari del 118. A notare martedì pomeriggio il corpo nella centrale via Saietti sono stati i passanti, che hanno poi dato l’allarme che ha portato poi al rinvenimento del cadavere dell’anziana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
