7 ottobre scontri a Bologna al corteo non autorizzato | cariche della polizia e idranti sui manifestanti
Tensioni e scontri si sono verificati durante la manifestazione degli antagonisti a Bologna, in occasione dell’anniversario del 7 ottobre, tra piazza Maggiore e piazza del Nettuno. Le forze dell’ordine, in assetto antisommossa e con blindati dispiegati, hanno presidiato le piazze. Quando i manifestanti hanno tentato di muoversi in corteo superando i cordoni di sicurezza, la polizia ha risposto con gli idranti per respingerli. Nonostante le tensioni, il corteo si è spostato verso via Rizzoli e poi strada Maggiore. Il corteo a Torino. Nel frattempo, a Torino è partito un corteo degli antagonisti da piazza Castello con circa 2mila partecipanti, diretto a via XX settembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
#Bologna, scontri in Via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore, in occasione del raduno organizzato dai Giovani Palestinesi per il 7 ottobre. Le forze dell'ordine hanno usato anche gli idranti per disperdere i giovani, dopo che si sono verificate un paio di cariche. - X Vai su X
Due arresti dopo gli scontri in zona Esquilino a Roma, al termine del corteo per Gaza di sabato 4 ottobre. Il tribunale ha disposto la scarcerazione per uno dei fermati, un ragazzo di Padova. L’arresto è stato convalidato, ma il giudice ha deciso di non applicare - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, scontri tra i manifestanti dei Giovani palestinesi e la polizia: idranti in piazza. «Corteo non autorizzato» - Alcuni dei manifestanti giunti in Piazza del Nettuno al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare il 7 ottobre si sono seduti davanti ai poliziotti in tenuta antisommossa ... Da ilmessaggero.it
I pro-Pal celebrano il 7 ottobre, scontri e idranti a Bologna - Scontri in Via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore a Bologna tra i manifestanti e le forze dell'ordine che hanno usato anche gli idranti per disperdere i giovani accorsi per celebrare il 7 ottobre in ... Scrive ansa.it