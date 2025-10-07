7 ottobre scontri a Bologna al corteo non autorizzato | cariche della polizia e idranti sui manifestanti

Tensioni e scontri si sono verificati durante la manifestazione degli antagonisti a Bologna, in occasione dell’anniversario del 7 ottobre, tra piazza Maggiore e piazza del Nettuno. Le forze dell’ordine, in assetto antisommossa e con blindati dispiegati, hanno presidiato le piazze. Quando i manifestanti hanno tentato di muoversi in corteo superando i cordoni di sicurezza, la polizia ha risposto con gli idranti per respingerli. Nonostante le tensioni, il corteo si è spostato verso via Rizzoli e poi strada Maggiore. Il corteo a Torino. Nel frattempo, a Torino è partito un corteo degli antagonisti da piazza Castello con circa 2mila partecipanti, diretto a via XX settembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

