7 ottobre Schlein e Provenzano ricordano il brutale attacco di Hamas | Ora serve un accordo per fermare i crimini di Netanyahu

7 ottobre Schlein e Provenzano ricordano il brutale attacco di Hamas

"Due anni dopo, il 7 ottobre ricordiamo con dolore le vittime del brutale attacco terroristico compiuto da Hamas e gli ostaggi israeliani che devono essere liberati". A scriverlo sono la segretaria del Pd Elly Schlein e il responsabile Esteri nella segreteria Pd Peppe Provenzano in una nota. 🔗 Leggi su Today.it

