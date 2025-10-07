7 ottobre Schlein e Provenzano ricordano il brutale attacco di Hamas | Ora serve un accordo per fermare i crimini di Netanyahu

"Due anni dopo, il 7 ottobre ricordiamo con dolore le vittime del brutale attacco terroristico compiuto da Hamas e gli ostaggi israeliani che devono essere liberati". A scriverlo sono la segretaria del Pd Elly Schlein e il responsabile Esteri nella segreteria Pd Peppe Provenzano in una nota. 🔗 Leggi su Today.it