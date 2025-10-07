7 ottobre Parolin condanna l' attacco di Hamas e le stragi a Gaza | Israele | non equiparabili così mette a rischio la pace | E Papa Leone lo difende

L'ambasciata di Tel Aviv in Vaticano ritiene inaccettabili le pesanti critiche del cardinale a Israele che, afferma, in quanto "Stato democratico, protegge i suoi cittadini", e sottolinea la differenza rispetto a "un'organizzazione terroristica". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - 7 ottobre, Parolin condanna l'attacco di Hamas e le stragi a Gaza | Israele: non equiparabili, così mette a rischio la pace | E Papa Leone lo difende

In questa notizia si parla di: ottobre - parolin

7 ottobre, Parolin condanna l'attacco di Hamas e le stragi a Gaza | Israele: così mette a rischio la pace | E Papa Leone lo difende

Due anni fa il 7 ottobre dei macellai di #Hamas. Intervista dell’Osservatore Romano al segretario di Stato vaticano Parolin “Bene le piazze in solidarietà con la Palestina”. E invita a discutere sullo stop all’invio di armi a Israele. Rifletta Giorgia la cristiana. - X Vai su X

#podcast Tra poche ore si ricorderà il secondo anniversario dell’attacco terroristico di Hamas contro Israele, avvenuto proprio il 7 ottobre 2023, “un massacro indegno e disumano”, ha dichiarato ai media vaticani il cardinale segretario di Stato Pietro #Parolin - facebook.com Vai su Facebook

Tensione tra Vaticano e Israele, Papa: "Le parole di Parolin sono la posizione della Santa Sede" - Parolin ha condannato l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, ma ha anche criticato la risposta militare israeliana definendola sproporzionata e ha chiesto di includere palestinesi nel pro ... Riporta rainews.it

Il 7 ottobre riapre la ferita fra Israele e Vaticano. Il Papa difende Parolin dall'accusa di "minare gli sforzi di pace" - Dura critica dell'Ambasciata israeliana presso la Santa Sede alle dichiarazioni del segretario di stato: "Non esiste equivalenza morale tra uno Stato ... Secondo huffingtonpost.it