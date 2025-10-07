7 ottobre pagina a pagamento dell’associazione Setteottobre sui quotidiani FNSI | Dignità svenduta

Corriere della Sera, Repubblica, la Stampa, il Giornale, Libero. Sono alcune delle testate sulle quali è uscita una pagina a pagamento acquistata dall’ associazione Setteottobre nel secondo anniversario la strage compiuta da Hamas nel 2023. “1200 morti. 251 rapiti, di cui 48 ancora ostaggi di Hamas. Roghi umani, stupri multipli e di gruppo, mutilazioni. Efferatezza e crudeltà, una violenza senza pari”, si legge nella pagina introdotta dall’hashtag “èancorail7ottobre”. Perché è ancora il 7 ottobre? “Perché l’ideologia della violenza e dell’odio ogni giorno s’infiltra nelle piazze delle città italiane e nei social media. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

