7 ottobre pagina a pagamento dell’associazione Setteottobre sui quotidiani FNSI | Dignità svenduta
Corriere della Sera, Repubblica, la Stampa, il Giornale, Libero. Sono alcune delle testate sulle quali è uscita una pagina a pagamento acquistata dall’ associazione Setteottobre nel secondo anniversario la strage compiuta da Hamas nel 2023. “1200 morti. 251 rapiti, di cui 48 ancora ostaggi di Hamas. Roghi umani, stupri multipli e di gruppo, mutilazioni. Efferatezza e crudeltà, una violenza senza pari”, si legge nella pagina introdotta dall’hashtag “èancorail7ottobre”. Perché è ancora il 7 ottobre? “Perché l’ideologia della violenza e dell’odio ogni giorno s’infiltra nelle piazze delle città italiane e nei social media. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ottobre - pagina
Meloni: «Il 7 Ottobre una pagina buia della storia. Sosteniamo il piano di pace di Trump»
Mattarella ricorda il 7 ottobre: "Una pagina turpe della storia"
7 ottobre: cosa è successo, chi sono gli ostaggi. Mattarella: «Rimarrà pagina turpe della storia»
Il 7 ottobre del 2023 rimane e rimarrà scolpito nelle coscienze di ognuno di noi e nella storia di questo secolo come una pagina turpe, indegna dell’umanità. Fu più di un vile attacco terroristico perché gli uomini di Hamas usarono una tale gratuita violenza cont - X Vai su X
#Mattarella: il 7 ottobre è una pagina turpe della storia - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella ricorda il 7 ottobre: "Una pagina turpe della storia" - A due anni dall'attentato terrostico perpetrato da Hamas, il presidente della Repubblica rinnova la vicinanza ai familiari delle vittime e delle persone rapite, con l'augurio che "i tentativi di porre ... Segnala ilfoglio.it
Colle: 7 ottobre "pagina turpe Storia" - "Preoccupa tendenza a normalizzare uso della forza per risolvere conflitti", scrive poi Mattarella a XII Conferenza Italia- rainews.it scrive