7 ottobre nel kibbutz il reportage della nostra inviata Paola Nurnberg
Dopo due anni dall'attacco di Hamas in Israele del 7 ottobre del 2023 in cui furono uccise più di 1.100 persone, tra cui 318 abitanti dei kibbutz costruiti vicino al confine con la Striscia di Gaza, la nostra inviata Paola Nurnberg è andata a vedere come si vive in quei luoghi tra il ricordo di chi non c'è più e la speranza gli ostaggi possano tornare a casa presto. Nei kibbutz di Be’eri, Kfar Azza e Nir Oz, le persone uccise o rapite furono decine e molte delle loro case furono bruciate e distrutte. In diversi sono ancora in corso lavori di ricostruzione o ampliamento, possibili grazie a ingenti fondi pubblici e finanziamenti privati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Israele, commemorazione al kibbutz Nir Oz per i due anni dal 7 ottobre
Anniversario 7 ottobre 2023, 2 anni dall’attacco di Hamas ai Kibbutz lungo la Striscia che diede il via all’invasione di Gaza
7 ottobre, commemorazioni nel kibbutz di Kfar Aza al confine con Gaza
