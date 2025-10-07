7 ottobre | negare questa tragedia iniziata ad ottobre 2023 o peggio censurarla è il peggiore dei crimini

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’antisemitismo è figlio del clima infame che hanno messo in piedi i criminali della propaganda Io non dimentico! Io non dimentico! Io non dimentico! Io non dimentico! Io non dimentico! Io non dimentico! Io non dimentico! Io non dimentico! Io non dimentico! Io non dimentico! Io non dimentico!. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

