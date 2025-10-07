7 ottobre | negare questa tragedia iniziata ad ottobre 2023 o peggio censurarla è il peggiore dei crimini
L’antisemitismo è figlio del clima infame che hanno messo in piedi i criminali della propaganda Io non dimentico! Io non dimentico! Io non dimentico! Io non dimentico! Io non dimentico! Io non dimentico! Io non dimentico! Io non dimentico! Io non dimentico! Io non dimentico! Io non dimentico!. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: ottobre - negare
Dal 9 ottobre sarà obbligatorio per tutti: nessuno te lo potrà negare
3 Ottobre 1858, a Vigevano, nasce Eleonora Duse; Una delle più grandi attrici dell'Ottocento e dei primi del Novecento. Nel corso della sua vita cercherà sempre di negare il suo luogo di nascita... Vai su Facebook
La giornalista Lucia Goracci afferma senza ritegno che le notizie di bambini israeliani arsi vivi dai terroristi di Hamas durante l’attacco del 7 ottobre sarebbero delle fake news. Quando avrà finito di negare i terribili crimini compiuti dai terroristi di Hamas, forse p - X Vai su X
A due anni dal 7 ottobre. In Italia le comunità ebraiche ricordano in silenzio le loro vittime - Dopo le grandi piazze per Gaza, la ricorrenza del pogrom: ma le 1. ilfoglio.it scrive
Il 7 ottobre, la grande rimozione e la nuova cultura della cancellazione - La grande rimozione del pogrom di Hamas ha sdoganato l’Intifada globale cancellando due parole: mai più. Come scrive ilfoglio.it