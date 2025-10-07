7 ottobre minuto di silenzio a Tursi | Per tutte le vittime israeliane e palestinesi
Il consiglio comunale di Genova ha rispettato oggi, martedì 7 ottobre, un minuto di silenzio per il secondo anniversario della strage di Hamas in Israele, due anni fa.Nessuna polemica in Sala Rossa, al contrario di quanto successo in mattinata in consiglio regionale con parte dei progressisti che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Forza Italia: "7 ottobre, minuto di silenzio a Tursi per le vittime israeliane dell'attacco di Hamas"
Regione, bagarre sul minuto di silenzio per il 7 ottobre
Regione, bagarre sul minuto di silenzio per il 7 ottobre. La minoranza lascia l'aula
Strage 7 ottobre, minuto di silenzio a Tursi. Ma le sinistre con la kefiah - Il consiglio comunale di Genova oggi pomeriggio ha commemorato l'anniversario della strage del 7 ottobre 2023 da parte dei terroristi palestinesi di Hamas con un minuto di silenzio in apertura di ...
7 ottobre, a Genova minuto di silenzio - senza polemica - in consiglio comunale: "Non esiste pace senza giustizia" - Minuto di silenzio questo pomeriggio nell'Aula Rossa di Palazzo Tursi prima della seduta del Consiglio Comunale di Genova, in omaggio alle ...