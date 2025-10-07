7 ottobre | minoranza lascia l' aula durante il minuto di silenzio in ricordo della strage

Parte della minoranza in consiglio regionale è uscita dall'aula questa mattina nel momento in cui è stato deciso di commemorare le vittime dell'attentato in Israele del 7 ottobre 2023. A uscire sono stati i consiglieri di Lista Orlando, M5s e Avs dopo la decisione arrivata in seguito a una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Regione, bagarre sul minuto di silenzio per il 7 ottobre. La minoranza lascia l’aula

