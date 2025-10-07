7 ottobre Meloni | piano Usa apre a pace

9.21 Ricordando il blitz del 7 ottobre 2023, in una nota la premier Meloni sottolinea: "La violenza di Hamas ha scatenato una crisi senza precedenti in M.Oriente La reazione militare di Israele è andata oltre ogni principio di proporzionalità e sta mietendo troppe vittime innocenti" tra i civili di Gaza. Oggi "si intravede la concreta possibilità di porre fine a questa guerra. Il Piano di pace" di Trump "offre un'opportunità che non deve andare sprecata" per un cessate il fuoco,la riconsegna degli ostaggi, la sicurezza nell'area. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it