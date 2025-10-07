7 ottobre Mattarella | Una pagina turpe della storia
“Una pagina turpe della storia”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del secondo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele. Il Capo dello Stato parla di violenza raccapricciante. “Una delle pagine più buie della storia”, dice la premier Meloni. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
