7 ottobre Mattarella | Pagina turpe della storia sentimenti per Gaza non diventino antisemitismo

“Una pagina turpe della storia”. A due anni dall’attentato di Hamas che ha provocato circa 1.200 vittime civili e il rapimento di 250 ostaggi, la dichiarazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella condanna il 7 ottobre e insieme l’attuale situazione a Gaza: “ L’orrore e la condanna, pubblicamente e ripetutamente espressa, per la violenza crudele e inaccettabile delle armi di Israele non attenua orrore e condanna per la raccapricciante ed efferata violenza consumata quel giorno da Hamas”. Nella dichiarazione, anche l’invito a non confondere il sostegno a Gaza con l’antisemitismo: “Quanto avviene a Gaza e i diversi sentimenti che suscita non possono confluire in quello ignobile dell’antisemitismo che, particolarmente nel secolo scorso, ha toccato punte di mostruosa atrocità, e che oggi appare talvolta riaffiorare, fondandosi sull’imbecillità e diffondendo odio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

