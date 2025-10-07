7 ottobre Mattarella | Giorno turpe i sentimenti per Israele non confluiscano nell’antisemitismo
"Si sta assistendo alla normalizzazione del ricorso alla forza come strumento plausibile di risoluzione delle controversie tra Stati", ha sostenuto il Presidente della Repubblica, aggiungendo che questa giustificazione è ben visibile nei conflitti attuali.
Infanzia, Mattarella: “Ucraina, 7 ottobre, Gaza, peso inciviltà insostenibile”
Mattarella: "7 ottobre pagina turpe della storia, sentimenti per Gaza non diventino antisemitismo"
LA VOCE PAVESE - MATTARELLA A PAVIA, UNA GIORNATA STORICA E QUALCHE RIFLESSIONE Quella di ieri, venerdì 3 ottobre 2025, resterà una data che segnerà la storia di Pavia e dell'intero territorio provinciale. La città ha accolto il presidente della
Mattarella ricorda il 7 ottobre: "La violenza di Israele non attenua quella di Hamas" - Il messaggio del presidente della Repubblica nella seconda ricorrenza della strage.
Mattarella ricorda il 7 ottobre: "Una pagina turpe della storia" - A due anni dall'attentato terrostico perpetrato da Hamas, il presidente della Repubblica rinnova la vicinanza ai familiari delle vittime e delle persone rapite, con l'augurio che "i tentativi di porre ...