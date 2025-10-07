7 ottobre Madonna di Madhu | protegge dal velenoso morso del serpente
La Madonna è la grande protettrice dei cattolici dello Sri Lanka che a Lei fecero ricorso nel momento in cui era in corso una terribile persecuzione che li costrinse a trovare rifugio in un luogo infestato da serpenti velenosi. Nostra Signora di Madhu. Con questo titolo viene venerata, in un villaggio della parte settentrionale dello.
Funicolare Santuario Madonna di Montenero: gratis a Ferragosto e la domenica fino a ottobre
2 ottobre, Madonna del Rosario di Cracovia: salva dalla grave minaccia militare
Oggi 4 ottobre, San Francesco d’Assisi: il Patrono d’Italia, sposato con “Madonna povertà”
7 ottobre 1571. Festa della Madonna del Rosario, in memoria della vittoria di Lepanto, quando l'Europa cristiana seppe unirsi per difendere la propria civiltà e fermare l'avanzata dell'Impero Ottomano. Una pagina di fede e coraggio: la storia…
Che bella partenza! All'Oratorio della Madonna del Palazzo, giovedì 2 ottobre si è svolta la prima riunione del Comitato organizzatore per il 250° anniversario del trasporto del campanile del Santuario della Madonna del Palazzo.
MADONNA Il 7 ottobre si celebra la Festa della Madonna del Rosario - Verso mezzogiorno, come per incanto, cambiò radicalmente direzione il vento, che gonfiò le vele cristiane, avanzanti a forma di croce ...
Madonna del Rosario, 7 ottobre - La Madonna del Rosario La celebrazione della Madonna del Rosario di Pompei si deve a papa Pio V ed è collegata alla battaglia di Lepanto combattuta fra ...