La Madonna è la grande protettrice dei cattolici dello Sri Lanka che a Lei fecero ricorso nel momento in cui era in corso una terribile persecuzione che li costrinse a trovare rifugio in un luogo infestato da serpenti velenosi. Nostra Signora di Madhu. Con questo titolo viene venerata, in un villaggio della parte settentrionale dello. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - 7 ottobre, Madonna di Madhu: protegge dal velenoso morso del serpente