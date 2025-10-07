7 ottobre | l’oscuro messaggio di Yahya Sinwar

“Si prevede un’escalation nelle carceri e sulla questione dei prigionieri”. Questo il messaggio inviato da Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza, a Israele poche settimane prima del 7 ottobre 2023, come rivelato nel luglio del 2024 da Channel 12, con il placet – e il sigillo – della “censura militare”, e rilanciato dal Timesofisrael. Un messaggio riferito non letteralmente, spiegava la Tv, una specifica che induce a estrapolare il succo del messaggio che è, in pratica, un’allarme su una prossima rivolta carceraria nella quale si prevedeva un problema di prigionieri. In pratica quanto avvenuto successivamente con la rivolta violenta di Gaza, che dal 2005 è una prigione a cielo aperto, che ha creato un problema di prigionieri, cioè gli ostaggi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

