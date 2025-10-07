7 ottobre l' Onu | dopo due anni scegliere speranza e aprire alla pace

Ginevra, 7 ott. (askanews) - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha rinnovato il suo appello per il rilascio immediato degli ostaggi presi durante gli attacchi del 7 ottobre 2023 e per la fine dei combattimenti a Gaza, in Israele e nella regione in generale. In una dichiarazione letta dalla portavoce delle Nazioni Unite Alessandra Vellucci a Ginevra, ha descritto la situazione come una "catastrofe umanitaria di proporzioni che sfidano ogni comprensione" e ha esortato le parti a cogliere una nuova opportunità di pace, con il piano proposto dagli Usa. "Dopo due anni di traumi ora dobbiamo scegliere la speranza" ha affermato il Segretario Generale dell'Onu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 7 ottobre, l'Onu: dopo due anni scegliere speranza e aprire alla pace

Due anni dopo l'orrore del 7 ottobre, il dolore resta vivo. Il terrorismo di Hamas ha colpito civili innocenti, cancellando vite e ferendo per sempre la coscienza del mondo. Oggi ricordiamo tutte le vittime e ci stringiamo con amore e rispetto alle loro famiglie, ai so

