7 ottobre l’omaggio sul luogo del massacro del ‘Nova Music Festival’
Famiglie e amici delle vittime dell’attacco del 7 ottobre 2023, insieme ad altri israeliani, hanno visitato martedì il luogo de l Nova Music Festival, dove due anni fa 400 giovani furono uccisi e dozzine furono presi in ostaggio da Hamas. Negli ultimi due anni è emerso come luogo commemorativo, con i ritratti dei rapiti e dei caduti. Sebbene non ci sia stata alcuna cerimonia ufficiale presso il luogo del festival nella comunità di confine di Reim per celebrare l’anniversario dell’inizio della guerra a Gaza, a causa della festa ebraica di Sukkot, decine di persone si sono radunate lì per rendere loro omaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
A Parigi omaggio alle vittime del 7 ottobre e sostegno agli ostaggi
Oltre 2.000 persone si sono radunate alla Salle Pleyel di Parigi per una cerimonia organizzata dalla CRIF (Federazione Nazionale Francese delle Organizzazioni Internazionali) per rendere omaggio alle vittime del 7 ottobre e mostrare sostegno agli ostaggi
Mo: Mollicone, '7 ottobre data che segna coscienza umanità' - Sono passati due anni da quando la violenza del terrorismo di Hamas si è abbattuta su cittadini israeliani ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Mo: Mulè, '7 ottobre data indelebile, ora liberare ostaggi' - "Nel calendario dell’infamia il 7 ottobre rimarrà una data indelebile: la brutale, barbara azione compiuta due anni fa dai terroristi di Hamas contro bambini, donne e uomini ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it