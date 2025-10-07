7 ottobre Lecornu visita la mostra a Parigi in onore delle vittime israeliane

Il premier francese dimissionario Sébastien Lecornu ha visitato a Parigi una mostra commemorativa in omaggio alle vittime israeliane dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Accompagnato dal presidente del CRIF, il Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche di Francia, ha acceso candele, firmato il libro delle condoglianze e sottolineato l’importanza della memoria e della dignità, evitando commenti sulla situazione politica in Francia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

