Gli israeliani commemorano il secondo anniversario dell'attacco del 7 ottobre al Nova Festival, nel deserto del Negev, da parte di miliziani palestinesi, dove furono uccise 1.250 persone e ne furono rapite circa 250. Le famiglie delle vittime si sono recate sul luogo in cui è avvenuto l'attacco e hanno osservato un minuto di silenzio. Stesse celebrazioni in diverse località del Paese per ricordare il giorno dell'attacco di Hamas. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - 7 ottobre, le celebrazioni delle famiglie delle vittime