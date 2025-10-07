7 ottobre le celebrazioni delle famiglie delle vittime
Gli israeliani commemorano il secondo anniversario dell'attacco del 7 ottobre al Nova Festival, nel deserto del Negev, da parte di miliziani palestinesi, dove furono uccise 1.250 persone e ne furono rapite circa 250. Le famiglie delle vittime si sono recate sul luogo in cui è avvenuto l'attacco e hanno osservato un minuto di silenzio. Stesse celebrazioni in diverse località del Paese per ricordare il giorno dell'attacco di Hamas. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: ottobre - celebrazioni
La premier Meloni e il ministro Giuli il 4 ottobre ad Assisi per le celebrazioni di san Francesco
Al Conservatorio “Cimarosa” di Avellino un ottobre tra ricerca musicologica e celebrazioni artistiche
San Placido: Vita e Celebrazioni del Santo del 5 Ottobre
Ieri, 4 ottobre, un gruppo della nostra comunità di Paglieta ha partecipato alle solenni celebrazioni nazionali in onore di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, proprio nella splendida Assisi. ?A guidare la comitiva in questo momento di fede e spiritualità è st Vai su Facebook
Famiglie delle vittime del 7 ottobre nel luogo dell'attacco - Oggi gli israeliani commemorano il secondo anniversario dell'attacco del 7 ottobre al Nova Festival, nel deserto del Negev, da parte di miliziani palestinesi, dove furono ... Lo riporta msn.com
Due anni dal 7 ottobre: le famiglie delle vittime sul luogo dell'attacco - I familiari e gli amici dei 370 giovani uccisi quel giorno dai terroristi di Hamas durante il Nova Festival hanno osservato 1 minuto di silenzio ... Come scrive msn.com