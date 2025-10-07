7 ottobre le celebrazioni delle famiglie delle vittime

Gli israeliani commemorano il secondo anniversario dell'attacco del 7 ottobre al Nova Festival, nel deserto del Negev, da parte di miliziani palestinesi, dove furono uccise 1.250 persone e ne furono rapite circa 250. Le famiglie delle vittime si sono recate sul luogo in cui è avvenuto l'attacco e hanno osservato un minuto di silenzio. Stesse celebrazioni in diverse località del Paese per ricordare il giorno dell'attacco di Hamas. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

7 ottobre celebrazioni famiglieFamiglie delle vittime del 7 ottobre nel luogo dell'attacco - Oggi gli israeliani commemorano il secondo anniversario dell'attacco del 7 ottobre al Nova Festival, nel deserto del Negev, da parte di miliziani palestinesi, dove furono ... Lo riporta msn.com

Due anni dal 7 ottobre: le famiglie delle vittime sul luogo dell'attacco - I familiari e gli amici dei 370 giovani uccisi quel giorno dai terroristi di Hamas durante il Nova Festival hanno osservato 1 minuto di silenzio ... Come scrive msn.com

