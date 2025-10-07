7 ottobre la notte della Superluna | come vederla dalla Toscana

Firenze, 7 ottobre 2025 – È il 7 ottobre l'appuntamento con la prima Superluna del 2025, che precede quelle del 5 novembre e del 4 dicembre: alle ore 05,49 italiane il nostro satellite sarà pieno, circa 32 ore prima del suo passaggio alla minima distanza dalla Terra, a meno di 360mila chilometri contro gli oltre 384mila di media. Questa Superluna è nota anche come Luna del Cacciatore o del Raccolto, nomi legati soprattutto alle culture native americane: il fenomeno coincideva, infatti, con la fine della stagione del raccolto e i campi ormai spogli permettevano ai cacciatori di individuare più facilmente le loro prede. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 7 ottobre, la notte della Superluna: come vederla dalla Toscana

